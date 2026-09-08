-Vídeo mostra o momento em que fiéis correram para se proteger da água (1.3453594)\nO sol forte que predominava em Palmas deu lugar a uma chuva inesperada e surpreendeu os participantes do Congresso Estadual Unificado CIBE-TO, realizado na Praça dos Girassóis. O momento foi registrado em vídeo e mostra risadas e brincadeiras das fiéis durante a correria em busca de abrigo (veja o vídeo acima).\nAs imagens foram publicadas pela cantora Paulla Vanessa nas redes sociais nesta segunda-feira (7) e viralizaram, acumulando mais de 32,1 mil curtidas e 1,2 mil comentários.\nO evento acontecia em uma área aberta e sem cobertura. Em meio ao período de estiagem no Tocantins, a mudança repentina no tempo pegou o público de surpresa.\nRock in Rio tem menos famosos, mais brindes e até robô na primeira semana\nMano Walter é contratado por R$ 400 mil para show em Alvorada