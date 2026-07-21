"É impossível não ter amor. Eu nem acredito que exista uma escrita sem amor", afirma Socorro Acioli. O amor atravessa toda a sua obra —está nos romances, nas crônicas e, claro, em "Amar É Inadiável", livro que a escritora lança nesta Flip.\nO amor ao qual a autora cearense se refere é o romântico, mas também o que une amigos, familiares e até desconhecidos. É ainda uma resposta à sua experiência com afeto na infância. Filha de uma mãe diagnostica com esquizofrenia, Acioli lidou com o abandono afetivo desde cedo.\n"O trabalho com a literatura é sempre uma busca por respostas. Eu quero saber quais são os limites das possibilidades de amar, e os de amar na impossibilidade", afirma a colunista da Folha, que participa da programação da Casa Folha na Flip na sexta (24), às 11h.\n"Amar É Inadiável" reúne textos publicados de 2015 a 2022 nos jornais O Povo e Diário do Nordeste e funciona como uma espécie de bastidor de sua literatura.