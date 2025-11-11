A cantora Silvânia Aquino anunciou que está saindo da banda Calcinha Preta. O grupo segue com Daniel Diau, Bell Oliver e O'hara Ravick.\nA vocalista publicou uma nota de desligamento. "Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público. Cada capítulo foi escrito com muito carinho e verdade, levando minha voz e meu coração a cada um de vocês".\nA Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão.\nA saída da banda vem em meio a rumores de desentendimento entre Silvânia e Ohara. Nas últimas semanas, a veterana não compareceu em duas apresentações.