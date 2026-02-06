-Sheik compra posto (1.3371140)\nO influenciador conhecido como "Sheik Tocantinense" promoveu nessa quinta-feira (5) mais uma grande ação em Palmas, desta vez envolvendo combustível. Alabá Mohammed Borjin, como se apresenta na internet, reuniu uma multidão de motociclistas em um posto da cidade para pagar o abastecimento. O convite foi feito nas redes sociais do influenciador (assista acima).\nNa primeira parte do vídeo, o sheik aparece ao lado de outros dois homens, que explicam a promoção. "Atenção motoboys de Palmas, Tocantins, e região também, se der tempo! O sheik está convidando todos vocês a abastecer aqui nesse posto que ele acabou de adquirir", diz um dos amigos do influenciador. A segunda parte da filmagem mostra um grande grupo de motociclistas aguardando a liberação do combustível.