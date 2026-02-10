"Sheik tocantinense" ganhou projeção nas redes sociais ao unir ostentação, desafios e distribuição de dinheiro em vídeos gravados em Palmas (Reprodução/Instagram de Sheik tocantinense)\nO influenciador digital conhecido como "Sheik tocantinense" ganhou grande visibilidade nas redes sociais a partir de vídeos em que aparece distribuindo dinheiro, abastecendo motociclistas e interagindo com moradores em pontos públicos de Palmas e região. O artista digital, identificado nas plataformas como Alabá Mohammed Borjin, reúne cerca de 3 milhões de seguidores e transforma suas ações em eventos de grande repercussão.\nNas publicações que marcam sua trajetória recente, o "Sheik" aparece com roupas inspiradas em trajes tradicionais árabes e mantém presença diária nos perfis de rede social, exibindo momentos de ostentação, interações com fãs e desafios que têm atraído multidões nas ruas.