Um palco gigante, maior do que os já montados para Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) no evento Todo Mundo no Rio. É isso que promete a empresa responsável pelo show de Shakira, que acontece na praia de Copacabana, no dia 2 de maio.\nSegundo a Bonus Track, o palco terá 1.345 m², com uma passarela de 25 metros de comprimento e 500 m² de LED, além de 2,20 metros de altura na base montada na areia. Ao longo da praia, 16 torres de som e vídeo, com telões de LED de 45 m². O espetáculo será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.\nEm 2025, Lady Gaga se apresentou na Praia de Copacabana em uma estrutura de cerca de 1.260 m², com 800 m² em telões de LED, já 50% maior que o palco de Madonna -- com 821 m², porém com três passarelas. A expectativa dos organizadores é que a cantora colombiana supere o recorde da Mother Monster, que levou 2,1 milhões de pessoas às areias de Copacabana.