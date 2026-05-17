Shakira falou pela primeira vez sobre quando recebeu a notícia de que o pai havia passado mal, horas antes de subir ao palco na praia de Copacabana, para o maior show de sua carreira, no Rio de Janeiro. A cantora desabafou como foi difícil se apresentar, e destacou o apoio do público.\nFoi um pouco difícil fazer um show nessas condições, porque eu sabia que meu pai estava um pouco doente naquele dia", disse a cantora em entrevista à emissora colombiana Noticias Caracol, nesta sexta (15). "Mas consegui fazer o show, e consegui pelo público que estava ali presente, me dando toda a força", completa.