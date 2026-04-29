Shakira já está no Rio de Janeiro para o show gratuito que fará na Praia de Copacabana neste sábado (2). A artista desembarcou na manhã desta quarta-feira (29) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, em um esquema discreto, longe do saguão principal.\nSamira, do BBB 26, vai participar da cobertura do megashow de Shakira em Copacabana\nVirginia chora ao responder Luana Piovani por envolver filhos em discussão sobre bets: 'Agora vamos resolver na Justiça'\nApós polêmica com Luana Piovani envolvendo bets, Virginia posta foto com os três filhos: 'No melhor lugar do mundo'\nO jatinho que trouxe a cantora pousou ainda pela amanhã, com desembarque realizado em um local reservado. Na saída, Shakira, vestindo um corset branco e calça jeans estilizada, apareceu para um grupo de fãs e curiosos que aguardavam do lado de fora, acenou e fez um coração com as mãos.