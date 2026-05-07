Artista anunciou nesta semana o lançamento de "Dai Dai", faixa que será a música oficial do torneio (Reprodução / Instagram de Shakira)\nShakira revelou que sua nova música ligada à Copa do Mundo FIFA 2026 foi gravada no Estádio do Maracanã.\nA artista anunciou nesta semana o lançamento de "Dai Dai", faixa que será a música oficial do torneio, e deixou os fãs brasileiros em êxtase ao divulgar imagens inéditas do clipe.\nA colombiana compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando cenas dentro do estádio carioca e confirmou a data de estreia da canção. "O Estádio Maracanã, aqui está 'Dai Dai', a Música Oficial 2026. Chegando 14/5. Estamos prontos!", escreveu a cantora.\nA revelação ajudou a explicar a passagem da artista pelo Maracanã no fim de abril, poucos dias antes de realizar o megashow gratuito na praia de Praia de Copacabana, que reuniu milhões de pessoas no Rio de Janeiro.