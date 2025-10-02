Seu Jorge está na Black Service, produtora que ele comanda, sediada num estúdio moderno na garagem de sua casa em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ele retira de um saco uma foto feita nos Estados Unidos há 16 anos, em que aparece num momento casual, durante o dia, usando óculos escuros e segurando a caixa de um violão.\n"Essa imagem é de 2009. Fiz questão de que ela fosse a capa", ele diz, tratando de seu próximo álbum, que vem gravando desde quando posou para essa foto. "Fiz um disco meio sinfônico. É bem diferente de tudo o que já fiz."\nOs shows da turnê de seu álbum mais recente, o primeiro de inéditas em dez anos, "Baile à la Baiana", lançado em fevereiro, seguem a todo vapor. Mas Seu Jorge não está muito interessado nisso. "Deixa eu mostrar esse negócio aqui", diz, os olhos fixos no celular, de onde dispara as canções inéditas até um alto-falante.