O estado de saúde do Seu Boianha se agravou após a implantação de uma válvula no cérebro, segundo o filho. (Arquivo Pessoal/Francisco Garcia)\nO influenciador digital Antonio Lisboa, conhecido nas redes sociais como Seu Boinha e pai do criador de conteúdo Francisco Garcia, está internado em estado grave em Palmas. Ele passou por uma cirurgia para tratar um quadro de hidrocefalia, mas acabou enfrentando complicações após o procedimento.\nSegundo informações repassadas pelo filho, o estado de saúde do pai se agravou após a implantação de uma válvula para tratar a pressão no cérebro. Durante o pós-operatório, Seu Boinha sofreu um AVC isquêmico seguido de hemorragia. Francisco relatou ainda que os médicos acompanham de perto a evolução clínica e têm esperança de que ele possa apresentar sinais de melhora nos próximos dias.