Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, mostra hotel de luxo na Arábia com diárias de mais de R$ 20 mil (Reprodução/Instagram de Matheus Aleixo)\nO cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, está de férias com a família na Arábia Saudita e tem mostrado o hotel de luxo cujas diárias podem custar mais de R$ 20 mil (veja acima). O hotel é o Shebara Resort, conhecido por sua estrutura luxuosa e futurista com quartos em formato de cápsula sobre o mar.\nMatheus está no país do Oriente Médio desde o primeiro final de semana do ano. Nas redes sociais, Matheus mostrou a unidade onde está hospedado com a família. O local possui uma sala ampla, com acesso a uma varanda com vista para o mar, um quarto com cama de casal e um berço e um banheiro.\nNo vídeo, o cantor brincou chamando a unidade de nave espacial. “Ou o voo pousou em um lugar errado, ou eu acabei caindo de uma nave espacial”, disse. Matheus mostrou também as bebidas disponíveis no quarto e todas sem álcool. “Único defeito: não existe nada alcóolico, é extremamente proibido na Arabia Saudita”, explicou.