O cantor Juliano, da dupla sertaneja Henrique e Juliano, ampliou sua atuação no universo da aviação ao adquirir um jato executivo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 80 milhões nos Estados Unidos. O músico esteve em Orlando (Flórida), acompanhado da família, para receber o avião e trazer a aeronave ao Brasil.\nJuliano relatou em uma publicação nas redes sociais, que o interesse pela aviação surgiu ainda na infância, influenciado pela profissão do pai, Edson Alves Reis. Segundo o cantor, a convivência nos primeiros voos despertou a curiosidade sobre o funcionamento da aeronave, o que motivou o aprendizado técnico, da teoria à prática, ao longo dos anos.\nEle destacou que o pai decidiu ensiná-lo de forma completa, explicando a função de cada comando e incentivando a formação como piloto. A experiência culminou em 2008, quando realizou o primeiro voo solo, episódio que descreve como um dos mais marcantes da vida.