-Henrique no hospital após cirurgia (1.3428184)\nO cantor Henrique, que faz dupla com Juliano, passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia inguinal após sentir fortes dores durante uma apresentação em Petrolina (PE). Segundo a assessoria o artista já recebeu alta hospitalar e recupera em casa.\nO procedimento foi realizado no domingo (29), em Goiânia (GO). Henrique deve permanecer em repouso até o dia 8 de julho, quando passará por uma nova avaliação médica.\nAinda de acordo com a assessoria da dupla, o sertanejo começou a sentir dores intensas na região da virilha durante um show realizado no último sábado (28). Apesar do desconforto, Henrique concluiu a apresentação e retornou para Goiânia, onde procurou atendimento médico no Hospital Israelita Albert Einstein.\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 1 de julho de 2026