Há um novo chefe no escritório. Ele não é um maníaco sem noção como Michael Scott, o "melhor chefe do mundo" da série "The Office", mas talvez tampouco bata bem da cabeça. Afinal, Ned Sampson é um idealista que acha que pode fazer a diferença e ainda inspirar todo mundo a trabalhar —de graça.\n"Ele é um romântico, e todos ao seu redor vivem uma realidade que não tem nada de romântica", diz o ator Domhnall Gleeson, que vive Ned em "The Paper". A série é o novo trabalho de Greg Daniels, criador da versão americana de "The Office".\nA realidade é a redação de um jornal no meio-oeste dos Estados Unidos, na cidade de Toledo, em Ohio. A equipe de documentaristas que seguiram os vendedores de papel da Dunder Mifflin por nove temporadas em "The Office" achou outro assunto para cobrir —a chegada de um novo editor-chefe no Toledo Truth Teller, o TTT.