A série "Michael Jackson: The Verdict", que chega à Netflix no próximo dia 3 de junho, vai revisitar as acusações de abuso sexual infantil contra o astro e ganhou um trailer nesta quarta-feira (20).\nEm três episódios, o seriado vai revisitar o caso de 2003 -que terminou com a absolvição da estrela-, entrevistando pessoas envolvidas no julgamento, incluindo jurados e figuras da mídia que estavam dentro do tribunal e acompanharam o processo de perto.\nJá se passaram 20 anos desde o julgamento de Michael Jackson, no qual ele foi considerado inocente. No entanto, até hoje, a controvérsia continua", afirmam o diretor Nick Green e a produtora-executiva Fiona Stourton ao portal Tudum, da plataforma de streaming.\nA divulgação da novidade se dá em meio à exibição da cinebiografia "Michael", em cartaz nos cinemas, vista por muitos como chapa-branca por não tocar no assunto. A produção, com forte envolvimento do clã Jackson, porém, não chega até o período; restringe-se a destacar o seu sucesso até a década de 1980.