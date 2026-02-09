A adaptação de "God of War" acaba de ganhar mais um nome para o elenco. O ator Callum Vinson foi escalado para interpretar Atreus, o filho de Kratos na série live-action do Amazon Prime Video baseada no jogo de PlayStation.\nA trama, que já tem duas temporadas confirmadas, acompanhará os eventos dos dois jogos mais recentes, com foco na relação entre Kratos e seu filho. Na história, a dupla parte em uma jornada para espalhar as cinzas de Faye, esposa de Kratos e mãe do garoto. No caminho, o guerreiro tenta ensinar ao filho como ser um bom deus, enquanto o menino busca mostrar ao pai o que significa ser humano.\nKratos será vivido por Ryan Hurst, enquanto o elenco ainda inclui Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Alastair Duncan (Mimir) e a dupla Danny Woodburn e Jeff Gulka como os irmãos Brok e Sindri, segundo a Variety.