Uma das encarceradas retratadas em "Tremembé", recorde de audiência do Prime Video, Elize Matsunaga também tem uma série para chamar de sua. E, a julgar pelo interesse dos espectadores, ela foi redescoberta pelos fãs de true crime.
Lançada 2021, "Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime" entrou para a lista das séries mais assistidas do Netflix. A produção, documental, conta em uma temporada de quatro episódios a história de vida de Elize, autora de um dos crimes contemporâneos de maior repercussão do país. Em 2012, ela foi condenada a 16 anos e três meses de prisão por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano.
A série reconstrói toda a sua trajetória pessoal da bacharel em direito e ex-garota de programa, da infância em uma pequena cidade do interior do Paraná ao início do relacionamento clandestino com Kitano, quando ela trabalhava como acompanhante.