Romaria do Senhor do Bonfim é tradicional no Tocantins (Flávio Cavalera / Governo do Tocantins)\nEm meados de 1700, período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, começava uma tradição religiosa que atravessou os séculos. As divisas não tinham os contornos que conhecemos hoje e Natividade, era arraial de uma região que se expandiu com o 'ciclo do ouro'. Foi nesse período que uma imagem de Jesus crucificado encontrada por um morador da região deu início à devoção ao Senhor do Bonfim.\nVeja vídeo do JA1: Veja orientações para manter um trânsito seguro durante festividades do Senhor do Bonfim\nA história, transmitida oralmente, conta que a imagem chegou a ser levada para Natividade, mas misteriosamente “voltava” ao ponto onde foi encontrada, o que levou fiéis a se encontrarem para orações no local.