Selton Mello subiu ao palco do Palácio dos Festivais, na noite desta quarta-feira (19), para receber o Kikito de Cristal.\nMello se emocionou ao dizer que esta foi a primeira vez em que recebeu um prêmio sem a presença de seus pais, Dalton e Selva, na plateia. Os dois morreram em 2024 e neste ano, respectivamente.\n"Cinema guarda memórias", disse ele, ao lembrar que a mãe morreu por complicações do Alzheimer.\n"Ganhar um premio não é pessoal, é continuidade. Quis o destino que eu ganhasse no dia seguinte que partiram duas gigantes, Laura Cardoso e Glória Menezes", disse ele, ainda.\nConfira o horóscopo desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026\nFã surpreende Murilo Huff ao pedir reembolso por não se lembrar de show, e cantor se diverte\nMello citou atores, atrizes, diretores e produtores que admira, entre eles Paulo José e Luiz Carlos Barreto, e disse que lembrar desses profissionais é, para ele, um ato político. "Eu acho uma profissão cruel, que sempre privilegia o novo."