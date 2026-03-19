Um dos desenhos mais icônicos da cultura pop vai ganhar uma nova versão para o streaming. A Netflix revelou os nomes que vão protagonizar a série live-action de Scooby-Doo, descrita como uma releitura contemporânea da animação que atravessa gerações desde os anos 1960.\nA produção terá oito episódios e promete atualizar a história clássica com uma abordagem mais moderna --e levemente mais sombria. De acordo com a sinopse, a trama acompanha o grupo de jovens durante o último verão em um acampamento, quando um misterioso caso com possíveis ligações sobrenaturais começa a ganhar forma.\nEntre os personagens centrais, Fred Jones será interpretado por Maxwell Jenkins, conhecido por trabalhos em "Perdidos no Espaço" e outras produções do streaming. Já a inteligente Velma Dinkley ficará a cargo de Abby Ryder Fortson, que ganhou destaque ao viver Cassie Lang nos primeiros filmes de "Homem-Formiga".