Samira Sagr, ex-participante do BBB 26, fará parte da cobertura do megashow de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (2). O Multishow e a ex-participante anunciaram a notícia nesta segunda-feira (27) em suas redes sociais.
A participação marca a primeira colaboração da influenciadora na televisão logo após o reality. Samira vai atuar na cobertura digital do evento, produzindo conteúdo diretamente da praia para as redes do Multishow e também para o Globoplay, que transmitem o especial.
O anúncio veio acompanhado de um vídeo promocional em que Samira aparece chorando e, em seguida, lança notas fictícias estampadas com o rosto de seu cachorro, Lindolfo. A peça faz referência ao bordão "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (As mulheres já não choram, as mulheres faturam, em português), popularizado por Shakira, e ao fato de a participante ser lembrada por suas crises de choro durante o reality show.