-Academia Virginia (1.3400857)\nA influenciadora Virginia Fonseca revelou mais detalhes da WP Gym, sua academia de alto padrão localizada às margens da BR-153, perto do Shopping Flamboyant, em Goiânia. Nas redes sociais, a empresária mostrou o interior do estabelecimento, que tem dois andares e deve receber cerca de 600 equipamentos. Entre os destaques, haverá salão de massagem e uma área exclusiva para mulheres treinarem glúteos (assista acima).\nOs vídeos foram publicados por Virginia nessa segunda-feira (20). A influenciadora começa mostrando a entrada, dando uma noção do tamanho da academia. Depois, ela filma várias caixas onde estão as cadeiras de massagem e menciona as filhas. "Inclusive, as Marias vão ter que vir porque elas amam", revelou.\nEm outro momento da postagem, Virginia mostra uma área exclusiva para mulheres e salienta que a divisão do espaço foi feita pensando na privacidade. "Tem alguns aparelhos de glúteos que a gente fica desconfortável de fazer com homem perto", destacou. A empresária aproveitou a visita para testar os equipamentos. "Tem todos os aparelhos que vocês imaginarem", escreveu na legenda de um dos vídeos. A academia também terá vestiário e estacionamento.