O Oscar acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, a partir das 21h. O Brasil concorre em quatro categorias com "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, incluindo melhor filme, filme internacional, melhor ator com Wagner Moura e direção de elenco, nova disputa da premiação.\nO país ainda pode levar a estatueta de melhor fotografia para casa graças a Adolpho Veloso, que concorre ao troféu pelo seu trabalho em "Sonhos de Trem".\n"Pecadores" lidera as indicações, com 16, seguido por "Uma Batalha Após a Outra", com 13. O norueguês "Valor Sentimental", principal rival de "O Agente Secreto", foi indicado 7 vezes.\nA cerimônia que acontece nos Estados Unidos, será transmitida pela TV Globo e no canal TNT. Será possível acompanhar o evento também pelo streaming, nas plataformas da Globoplay e da HBO.