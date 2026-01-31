Uma prova de maratona, com seus 42.195 quilômetros de extentão, normalmente leva entre quatro e seis horas para ser concluída, a depender do ritmo do corredor. É o mesmo tempo que um folião fica dançando ao som dos trios elétricos em um único bloco de Carnaval. Embora, claro, o trajeto seja menor.\nO esforço físico que pular Carnaval demanda, principalmente sob altas temperaturas, é muitas vezes negligenciado pelas pessoas, diz Fábio Pitta, cardiologista do Einstein Hospital Israelita. "Para praticar atividades que duram uma hora, as pessoas se hidratam, comem, alongam antes e depois; quando vão para um bloco esquecem de tudo isso."\nLimão com Mel, Iguinho e Lulinha: Confira programação de Carnaval em Palmas\nPorto Folia 2026 tem shows surpresa e carnaval de rua; veja a programação\nDescuidar da saúde nesse período pode levar à desidratação, alteração na pressão arterial e hipoglicemia, o que pode causar tontura, confusão e até desmaios, diz o médico. Principalmente porque as festas vêm acompanhadas do consumo de álcool.