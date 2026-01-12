A noite de domingo (11) foi mais estrelada para o cinema brasileiro. A 83ª edição do Globo de Ouro, celebrada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, premiou duplamente "O Agente Secreto".\nO filme de Kleber Mendonça Filho ganhou do noroeguês "Valor Sentimental" e do iraniano "Foi Apenas um Acidente" como melhor filme de língua não inglesa e fez história com Wagner Moura, que se tornou o primeiro brasileiro a vencer a categoria de melhor ator em filme de drama.\n"O Agente Secreto" ainda estava na disputa pela estatueta de melhor filme de drama, mas o escolhido pelos votantes foi "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", da diretora Chloé Zhao. Já "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, triunfou como o mais premiado da cerimônia, levando quatro das nove indicações que recebeu.\nConfira abaixo como assistir aos vencedores do Globo de Ouro no cinema ou no streaming e veja quando entram em cartaz os títulos que ainda não chegaram ao Brasil.