Ainda na ressaca do The Town, seu irmão mais novo que chegou ao fim neste domingo (14), o Rock in Rio anunciou os dias da próxima edição do festival carioca. Serão sete datas, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.\nA produtora Rock World também confirmou que o evento de música, um dos principais do país, vai ocupar novamente o Parque Olímpico, na zona oeste da capital fluminense, batizado de Cidade do Rock a cada dois anos para receber a programação.\nEmmy 2025 é dominado por 'Adolescência' e 'O Estúdio'; veja todos os vencedores\nParticipante do Shark Tank Brasil com 60 mil seguidores morre ao saltar de paraquedas\nO lineup de artistas, bem como os valores dos ingressos, ainda não foram divulgados. No ano passado, em sua última edição, o Rock in Rio teve atrações que se repetiram neste The Town, como Katy Perry. Além dela, pousaram em solo brasileiro Imagine Dragons, Ed Sheeran, Cyndi Lauper, entre outros.