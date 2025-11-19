As vendas do Rock in Rio Card, ingresso que garante a entrada em um dos dias do Rock in Rio 2026, a ser escolhido posteriormente, terão início no dia 9 de dezembro, às 19h. O anúncio foi feito nesta terça (18) pela organização do evento, que também revelou que a pré-venda para membros do Rock in Rio Club terá início em 4 de dezembro, a partir do mesmo horário. As vendas acontecerão pela Ticketmaster Brasil.\nO Rock in Rio Card garante uma única entrada, que acontece pelo setor Gramado, pelo qual é possível circular livremente por todo o evento e acessar todos os shows e atrações. As vendas do ingresso serão limitadas.\nEspetáculo 'Sagrado Vermelho' mergulha na ancestralidade feminina e indígena tocantinense\nMaria e Silva lideram lista de nomes e sobrenomes mais comuns no estado\nPalmense transforma dor em música e resgata cultura tocantinense com a Suça