O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, será submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela equipe do cantor, que afirmou que o procedimento já estava previsto e não deve alterar os compromissos profissionais do artista.\nEm comunicado publicado nas redes sociais oficiais, a assessoria informou que Roberto Carlos "está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas". Segundo a equipe, a recuperação tende a ser rápida e não comprometerá a agenda de apresentações.\nAtriz de 'Godzilla x Kong', Kaylee Hottle morre aos 18 em acidente\nJogador que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul morre aos 25 anos\nVirginia inaugura ao lado de Vini Jr academia em Goiânia\nA recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", diz a nota. Os próximos shows do cantor serão nos dias 15 e 16 de agosto no Rio de Janeiro.