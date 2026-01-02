O ex-lateral Roberto Carlos, 52, recebeu alta nesta sexta-feira (2) e deixou o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde 29 de dezembro após passar por uma cirurgia no coração.\n"Agradeço toda equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período", escreveu o ex-jogador em uma rede social.\nCampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Roberto procurou a unidade médica inicialmente para realizar exames de rotina, quando foi detectada uma obstrução coronariana, com indicação para uma angioplastia.\nMãe de Virginia Fonseca anuncia término do namoro com sanfoneiro\nDe Bad Bunny a AC/DC, confira o calendário de shows internacionais de 2026 no Brasil\nNoivado com carreata diverte moradores em cidade de Goiás; vídeo\nO procedimento foi realizado no mesmo dia, sem intercorrências, de acordo com o hospital. Pela internet, o ex-lateral com passagens por Palmeiras, Real Madrid e Corinthians, negou que tenha sofrido um infarto, conforme havia sido noticiado pelo jornal espanhol As.