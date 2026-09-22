Cantor Rick, da dupla Rick e Renner (Reprodução/Instagram Rick Sollo)\nO primo do cantor Rick, da dupla com Renner, relatou que aguardava o sertanejo pousar em cidade de Santa Catarina para acertar a gravação de um videoclipe juntos. A expectativa, no entanto, deu lugar à apreensão depois que o helicóptero que transportava o sertanejo perder a comunicação e desapareceu na noite desta segunda-feira (21).\nO primo do cantor tocantinense, Manoel Filho Martins, informou ao g1 TO, que a família realizou várias tentativas de contato com o artista após receber informações sobre o desaparecimento.\nTá todo mundo, todo mundo preocupado aqui. Conversando com meus primos, as irmãs dele. Tá todo mundo preocupado", contou Manoel.\nA aeronave decolou de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, rumo a São Joaquim. O helicóptero perdeu a comunicação no final do dia, por volta das 17h.