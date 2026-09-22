Cantor Rick em apresentação com seu violão. A paixão pela música e a dedicação ao instrumento começaram ainda na infância (Reprodução/Instagram de Rick)\nA história de Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, tem uma ligação com Porto Nacional antes de o cantor ganhar projeção nacional ao lado de Renner. Nascido em Monte do Carmo, a cerca de 100 km de Palmas, o artista passou parte da infância na cidade histórica, a aproximadamente 60 km da capital, onde, segundo a Prefeitura de Porto Nacional, teve os primeiros contatos com a fé, ainda sob influência dos pais.\nEm nota publicada após a confirmação da morte do cantor, a Prefeitura de Porto Nacional destacou que Rick morou na infância no município antes de seguir para Brasília (DF). O texto também cita a relação do artista com o padre Luso, figura religiosa ligada à história da cidade.