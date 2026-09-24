Em Monte do Carmo, cidade onde nasceu, Rick é lembrado por moradores, familiares e amigos pela ligação com as próprias raízes e com a cultura local. Em entrevistas à TV Anhanguera, moradores relembraram momentos da infância, da vida adulta e da relação do cantor com a cidade.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Conheça a história do cantor Rick no município de Monte do Carmo\nConhecido carinhosamente pelos moradores como Geraldo, Rick nasceu em Monte do Carmo, em 5 de dezembro de 1966, e viveu em uma fazenda até os 9 anos de idade. Seu Juarez estudou com o cantor no mesmo colégio e lembra que, mesmo sendo menor, Rick já chamava atenção pelo jeito sofisticado e por gostar de brincar.\nFoi ainda durante a infância que Rick aprendeu a cantar e tocar. Segundo os relatos, ele aprendeu com o pai, que participava das Folias, era cantador da Súcia e batia Súcia. As peregrinações fizeram parte da formação do artista e da relação dele com a cultura do município.