Cantor tocantinense Rick em uma selfie publicada nas redes sociais (Reprodução/Instagram de Rick)\nNascido em Monte do Carmo, no Tocantins, como Geraldo Antônio de Carvalho, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, construiu uma carreira de sucesso na música sertaneja, mas nunca deixou de lado as raízes no estado. Ao longo da vida, manteve ligação com a cidade natal, incentivou artistas tocantinenses, passou pela gestão pública e chegou a compor uma música em homenagem ao Tocantins.\nO cantor morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, na segunda-feira (21). Outras quatro pessoas que também estavam na aeronave morreram: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.