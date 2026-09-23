O cantor Rick Sollo, 59, que teve sua morte confirmada nesta terça-feira (22) após sofrer um acidente de helicóptero em Santa Catarina, realizou um sonho antigo em 2015. Foi quando se casou com Geralda Helena, a mulher com quem passou a dividir a vida ainda bem jovem.\nEles se conheceram em Brasília, quando o sertanejo estava no início da carreira e participava de shows da dupla Sereno & Serenata, ao lado da irmã, Dalva. Rick e Geralda ficaram juntos por três décadas e decidiram oficializar a união na igreja.\nRick, famoso pela dupla com Renner, era devoto de Nossa Senhora Aparecida e tinha uma relação especial com a Basílica dedicada à santa, no interior de São Paulo.\nHelicóptero com o cantor Rick é encontrado sem sobreviventes na serra de SC; vídeo\nMorte do cantor Rick: o que se sabe sobre acidente aéreo em SC