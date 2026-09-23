O cantor e compositor Rick Sollo, da dupla com Renner, é referência na música sertaneja com letras de sucesso que atravessam o tempo. Natural de Monte do Carmo, região central do Tocantins, ele começou a cantar ainda criança.\nEm informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (22), Rick morreu após a queda de um helicóptero que deixou cinco mortos em Santa Catarina.\nRick escreveu letras que falam de paixão, amor, família e do cotidiano. Ele não abasteceu apenas a playlist da dupla Rick e Renner, mas elevou, também, o repertório sertanejo de outros artistas consagrados.\nO cantor possui 661 obras musicais registradas no escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que gerencia os direitos autorais de obras dele. Esse número corresponde a músicas compostas pelo artista, não necessariamente foram gravadas por ele.