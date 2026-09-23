Rick e Renner marcou a história da música brasileira com quatro décadas de carreira (Reprodução/ Laura Carvalho / Villa Country)\nRenner lamentou a morte de Rick, com quem formou uma das duplas sertanejas mais conhecidas do país por mais de 30 anos. Natural de Monte do Carmo, no Tocantins, o cantor morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (21). A aeronave levava cinco pessoas, e todas morreram no acidente.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Conheça a história do cantor Rick no município de Monte do Carmo\nA morte de Rick foi confirmada nesta terça-feira (22) pela equipe do cantor e por Renner, que usaram as redes sociais para lamentar a perda do parceiro. O comunicado destacou a trajetória do artista e afirmou que ele marcou gerações com a voz, a sensibilidade e a história construída na música sertaneja.