O cantor Renner, da dupla com Rick, pediu orações na noite desta segunda-feira (21) após o desaparecimento do helicóptero em que o parceiro estava.\nA aeronave sumiu após partir de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas pelo helicóptero.\nNeste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick", diz a postagem de Renner.\nEle desejou força e sabedoria para as equipes de busca e desejou a chegada de boas notícias.\nVamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos", concluiu o cantor.\nBuscas por helicóptero que levava o cantor Rick, desaparecido em SC, são retomadas com drone térmico\nHelicóptero com cantor Rick desaparece na Serra catarinense; FAB e Bombeiros mobilizam buscas