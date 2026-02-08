Os novos representantes da festa de Carnaval já foram escolhidos em Gurupi, região sul do estado. Ao som do axé, Ingrid de Sousa Cardoso, do Bloco Bora, foi eleita pela terceira vez Rainha, e Rosivan Barros Teixeira, do Bloco Carrasca, foi eleito Rei Momo.\nO concurso aconteceu na noite deste sábado (7), no Centro Cultural Mauro Cunha, e cada um dos vencedores levou o prêmio de R$ 3 mil. Além disso, eles terão de participar dos três dias de carnaval antes de receberem o prêmio.\nNeste ano, quatro candidatas disputaram o título de Rainha e quatro candidatos concorreram ao posto de Rei Momo. Todos eles foram avaliados pelos critérios de desenvoltura, animação, simpatia, alegoria e samba no pé.\nJovem que luta contra o câncer faz vaquinha virtual e se apega à fé para vencer a doença: 'desabei em lágrimas'