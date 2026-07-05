A agenda cultural da semana em Goiânia reúne atrações para diferentes públicos, passando pelo reggae, sertanejo, rock, humor e festas temáticas. Entre os destaques está a estreia do projeto Du Nada, de Murilo Huff, no domingo (12), na Villa Cavalcare, em uma proposta mais intimista voltada à aproximação com os fãs.\nA programação também inclui o Copa Reggae, com shows de Maskavo e Planta e Raiz no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o espetáculo da humorista Ivangélica no Teatro Madre Esperança Garrido, além de tributos a Metallica e Bon Jovi no Bolshoi Pub. Para quem prefere o clima das festas julinas, o Arraiá da FGR promete reunir um bom público em uma noite de confraternização e solidariedade. Confira a programação e divirta-se.\nQuinta-feira (9)\nArraiá da FGR\nA FGR Incorporações promove, no dia 9, das 18h às 22h, o Arraiá da FGR, nas futuras instalações do Stand de Vendas da empresa. A festa julina contará com programação voltada para clientes e convidados, em uma noite de confraternização e celebração. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia, e os participantes podem contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Vila São Cottolengo. End.: GO-060, Rodovia dos Romeiros, após o posto policial. Ingressos na plataforma Sympla.