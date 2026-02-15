O Big Brother Brasil 26 não demorou a mostrar que os ânimos estariam exaltados nesta temporada. Dias depois da estreia, as participantes Sol Vega e Milena Moreira protagonizaram aquela que seria a primeira das várias brigas da atual edição —marcada como recordista em número de expulsões em mais de duas décadas de programa.\nCom gritos, provocações e deboches, o embate aconteceu porque Sol havia dado um sinal de planta para Milena no "queridômetro", uma das principais ofensas a um participante dentro da casa. Afinal, ninguém quer ser comparado a um ser inexpressivo num jogo que tem por objetivo conquistar popularidade.\nA briga fez o público lembrar os tempos áureos do reality, quando os participantes batiam boca por motivos prosaicos, como gírias regionais, sungas brancas e disputas por fatias de bolo.