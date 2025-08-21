Raul Gil, 87, usou as redes sociais para desabafar sobre a postagem feita pela neta, Raquel, que expôs uma briga de anos na família. A cantora e tradutora contou que ela e a mãe, Nanci, receberam uma notificação judicial com a proibição de falarem sobre o conflito. O apresentador reclamou dos julgamentos: "Muitas vezes, as pessoas falam sem me conhecer e acabam me julgando, e isso dói, porque a minha vida inteira foi dedicada ao amor, à família e à paz", iniciou.\nEle continuou: "Passando aqui para esclarecer de vez essa polêmica que aconteceu com a minha filha Nanci, com a minha neta Raquel e comigo. Não me importo com o que elas falam. O meu amor de pai e de avô nunca mudou e nunca vai mudar", disse Raul, que ainda reforçou o apoio que sempre deu aos herdeiros: "Fiz, faço e farei tudo o que for possível para ver meus filhos e netos felizes, porque ser pai é isso: estar presente e cuidar".