O rapper Hungria está internado em Brasília (DF) após se sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. A suspeita é que ele tenha ingerido metanol. Há uma investigação em andamento para essa confirmação.
De acordo com o mais recente boletim médico, o artista deu entrada no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2) com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica. O cantor agora fará hemodiálise e será submetido a tratamento com etanol.
Segundo sua equipe, ele está sendo acompanhado pelos médicos e já está fora de risco iminente.