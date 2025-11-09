O rapper Rod Wave, 27, foi preso por acusação de porte de drogas e armas na Geórgia (Estados Unidos) na sexta-feira (7), mesmo dia em que foi indicado ao Grammy pela primeira vez.\nRod (Rodarius Green na carteira de identidade), foi detido pelo Departamento de Polícia de Atlanta por quatro acusações, de acordo com registros públicos do Condado de Fulton: posse de arma de fogo ou faca durante o cometimento ou tentativa de cometer um crime, direção imprudente e duas acusações de posse de substância controlada, segundo registros públicos.\nOs registros também indicam que o artista foi liberado da custódia policial no sábado, 8 de novembro, de acordo com a revista People. Em declaração ao site TMZ, os advogados de Wave afirmaram que o rapper "foi injustamente discriminado e preso ilegalmente em Atlanta."