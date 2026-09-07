Rafael Vitti pode voltar às novelas em uma trama inédita que está sendo desenvolvida por sua mulher, Tata Werneck, para a Globo. A participação do ator no projeto é dada como certa por ele, caso não haja nenhum impedimento por parte da emissora.\n"Não tem nem como dizer não, alegar problema na agenda", brinca Vitti, que não esconde a empolgação com a sinopse, em conversa com o F5 no terceiro dia de Rock in Rio neste domingo (6).\n"Já li muitas coisas e é uma novela que tem muita metalinguagem. É diferente de tudo que a gente está acostumado em relação à novela. Ela tem umas ideias doidas demais, mas acredita nessas ideias e faz a gente também embarcar. Acho que está precisando desse fôlego novo, dessa linguagem nova", revelou.\nNos próximos meses, no entanto, a prioridade do ator será outra. Vitti tem dois projetos de cinema em produção, com filmagens previstas para este ano. Os detalhes ainda são mantidos em sigilo.