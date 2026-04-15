-Apresentação da sussia pelas crianças do quilombo Poço Dantas (1.3398741)\nO terreiro, espaço tradicional de convivência e celebração, ganha um novo significado na Comunidade Quilombola Poço Dantas, em Almas, no sudeste do Tocantins. Foi ali que, no último sábado (11), foi lançado o projeto Chão de Saberes, na sede da associação do quilombo, localizada a aproximadamente 250 km de Palmas.\nA iniciativa nasce com a proposta de repassar a herança ancestral de geração em geração, do mais velho para o mais novo, fortalecendo o vínculo das crianças com o próprio passado. A ideia é transformar o cotidiano da comunidade em um ambiente permanente de aprendizado, conectando os mais jovens às suas raízes culturais por meio da vivência direta com os saberes tradicionais.\nA pedagoga Maria Lívia Rodrigues Valadares, idealizadora do projeto, explica que o Chão de Saberes nasce do desejo de ensinar a herança ancestral às crianças da comunidade. Segundo ela, trata-se de um propósito simples, mas potente.