Belo está prestes a viver um novo capítulo em sua trajetória artística --e, desta vez, longe dos palcos. O cantor fará sua estreia como ator em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo, assinada por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios.\nNa produção, ele interpreta Misael, um homem simples e batalhador, morador de uma comunidade fictícia de São Paulo. "É uma nova fase da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz, de coração. Tudo tem sido especial. Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar", afirma.\nNa trama, Misael é um viúvo que tenta reconstruir a vida após perder a esposa, vítima de um esquema de falsificação de remédios comandado por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). O personagem encontra apoio em Joaquim (Marcos Palmeira), um homem solitário que trabalha num ferro-velho interditado por irregularidades.