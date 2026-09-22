Cantor Rick, da dupla Rick e Renner (Reprodução/ Instagram de Rick)\nGeraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, a cerca de 100 km de Palmas. Ainda criança, descobriu na música o caminho que seguiria por mais de quatro décadas. Ao lado de Renner, construiu uma das duplas de destaque do sertanejo brasileiro, especialmente a partir dos anos 1990.\nO cantor começou cedo na música e, além da carreira como intérprete, construiu uma trajetória como compositor e produtor. Ao longo dos anos, suas canções chegaram a outros nomes do sertanejo e ajudaram a ampliar sua presença no gênero.\nOs primeiros passos\nAinda na infância, Rick morou em Porto Nacional, onde teve os primeiros contatos com a fé sob influência dos pais. Segundo a Prefeitura de Porto Nacional, nesse período ele também conheceu o padre Luso. Mais tarde, deixou a cidade e se mudou para Brasília (DF), onde seguiu o caminho na música.