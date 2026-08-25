Landri Neto participou nesta semana do primeiro debate entre candidatos ao Governo do Tocantins (Reprodução/Instagram de Landri Neto)\nEntre risadas, abraços, histórias, brincadeiras e uma paixão declarada pelo Jornalismo, Landri Alves de Carvalho Neto construiu relações que ultrapassaram os ambientes profissional e acadêmico. Aos 32 anos, o jornalista e advogado deixa familiares, amigos e colegas que guardam na memória a intensidade com que ele viveu e a disposição para ajudar quem cruzasse seu caminho.\nNascido em Fernandópolis, no interior de São Paulo, em 18 de julho de 1994, Landri chegou ao Tocantins em 2018, depois de concluir Direito e obter o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O convite partiu da tia, Ariane de Paula Martins, para trabalhar no escritório dela em Palmas. A ideia inicial de uma mudança temporária ganhou outro sentido com o passar do tempo.