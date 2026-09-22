O empresário, palestrante e escritor Bruno Avelar, 41, está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu após decolar de Porto Belo, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). A aeronave levava também o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, um videomaker e o piloto. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região.\nNatural de Belo Horizonte, Avelar atua no mercado de networking e criou o projeto O Poder do Network, voltado a eventos e mentorias sobre empreendedorismo e conexões profissionais. Ele começou a trabalhar ainda na adolescência, no setor de cosméticos, e passou por países como Portugal, Espanha e Inglaterra. Em 2015, se mudou com a mulher e os dois filhos para os Estados Unidos, onde viveu por anos antes de retornar ao Brasil.\nAvelar escreveu os livros "Página 67" e "Descubra seu Nível de Maturidade". Na televisão, integrou o Operação Mesquita, apresentado por Otávio Mesquita no SBT, em um quadro dedicado a entrevistas, histórias e bastidores de nomes do entretenimento e do empreendedorismo.